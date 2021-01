Minacce alla ex, insulti e la bomba carta sul terrazzo. Arrestato albanese stalker (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen – Fine dell’incubo per una 20enne di Settimo Milanese che per mesi ha subito le ossessionate angherie dell’ex fidanzato stalker, un 22enne albanese residente a Cornaredo. Per il giovane, che ha precedenti penali e al momento risulta nullafacente, sono scattate le manette. I carabinieri di Rho lo hanno Arrestato con l’accusa di atti persecutori e danneggiamento aggravato, reati commessi nei mesi di novembre e dicembre 2020. La convivenza difficile con il ragazzo albanese Il fatto è stato riportato dal Corriere. I due avevano convissuto per breve tempo. Durante il tormentato periodo l’immigrato, accecato da una gelosia patologica, costringeva la giovane ad indossare vestiti – molto castigati – esclusivamente approvati da lui. Inoltre, l’aveva obbligata a cancellarsi da tutti i social e le aveva imposto di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen – Fine dell’incubo per una 20enne di Settimo Milanese che per mesi ha subito le ossessionate angherie dell’ex fidanzato, un 22enneresidente a Cornaredo. Per il giovane, che ha precedenti penali e al momento risulta nullafacente, sono scattate le manette. I carabinieri di Rho lo hannocon l’accusa di atti persecutori e danneggiamento aggravato, reati commessi nei mesi di novembre e dicembre 2020. La convivenza difficile con il ragazzoIl fatto è stato riportato dal Corriere. I due avevano convissuto per breve tempo. Durante il tormentato periodo l’immigrato, accecato da una gelosia patologica, costringeva la giovane ad indossare vestiti – molto castigati – esclusivamente approvati da lui. Inoltre, l’aveva obbligata a cancellarsi da tutti i social e le aveva imposto di ...

