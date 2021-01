Milano, accoltella il fratello alla schiena con un paio di forbici: arrestato per tentato omicidio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, accoltella il fratello alla schiena con un paio di forbici. Ha colpito il fratello alla schiena con un paio di forbici perforandogli un polmone e facendolo finire in ospedale dove si trova tutt’ora ricoverato in condizioni gravissime. Per questo un 39enne è stato arrestato dai carabinieri di Vimodrone nel Milanese: il tutto è avvenuto la scorsa notte e l’aggressione dopo aver colpito il fratello 34enne si è dato alla fuga prima di essere individuato poco dopo dai militari. Lo ha colpito alla schiena ferendolo in maniera grave tanto da mandarlo in ospedale in fin di vita. Per questo un un ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 7 gennaio 2021)ilcon undi. Ha colpito ilcon undiperforandogli un polmone e facendolo finire in ospedale dove si trova tutt’ora ricoverato in condizioni gravissime. Per questo un 39enne è statodai carabinieri di Vimodrone nel Milanese: il tutto è avvenuto la scorsa notte e l’aggressione dopo aver colpito il34enne si è datofuga prima di essere individuato poco dopo dai militari. Lo ha colpitoferendolo in maniera grave tanto da mandarlo in ospedale in fin di vita. Per questo un un ...

