Milan-Torino, la probabile formazione: rientrerà solo Tonali | Serie A News (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milan-Torino ULTIME News - La probabile formazione rossonera per la gara di sabato. Tornerà Sandro Tonali, ballottaggio tra Brahim Díaz e Jens Petter Hauge Milan-Torino, la probabile formazione: rientrerà solo Tonali Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 gennaio 2021)ULTIME- Larossonera per la gara di sabato. Tornerà Sandro, ballottaggio tra Brahim Díaz e Jens Petter Hauge, laPianeta

pisto_gol : Scongiurato il blocco da parte della ASL di Torino la Juve è partita regolarmente per Milano, dove questa sera affr… - DiMarzio : Il #Milan perde #Calhanoglu per la sfida contro il Torino - WhoScored : ? Did both teams score in the midweek Serie A fixtures? ? Cagliari-Benevento ? Atalanta-Parma ? Bologna-Udinese ?… - Etzi2891 : RT @FBiasin: '#Milan, #Calhanoglu ko per il match contro il Torino'. La cosa più importante per raggiungere i propri obiettivi - nel calci… - riccardolocont3 : RT @FBiasin: '#Milan, #Calhanoglu ko per il match contro il Torino'. La cosa più importante per raggiungere i propri obiettivi - nel calci… -