Milan | l’ex ds Mirabelli | “E’ anche frutto del nostro lavoro” 

Leggi su funweek

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “Pioli? Sta facendo un grandissimo lavoro perché non è basato sui singoli, ma sull’avere la squadra sempre bene organizzata compatta, tutti con lo stesso spirito”. Lo ha dettods delMassimilianoall’Adnkronos, parlando del lavoro svolto dal tecnico Stefano Pioli al in rossonero. “Poi sono contento di quello che sta facendo ilperché se si va a vedere metà della formazione èdel lavoro che abbiamo lasciato, quindi ne sono ancora più contento. Si è però ritardato troppo sui rinnovi di alcuni giocatori”, ha aggiunto. “Ilsta facendo super bene. La Juventus ha l’organico più importante in Italia e tra i più importanti in Europa. Il problema è che sta pagando un po’ lo scotto che Pirlo sta imparando ...