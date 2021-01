Milan, la famiglia Maldini fa 1000 presenze in Serie A (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - 347 Cesare, 647 Paolo e ora le 6 partite di Daniel: la famiglia Maldini è arrivata a quota 1000 presenze in Serie A Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - 347 Cesare, 647 Paolo e ora le 6 partite di Daniel: laè arrivata a quotainA Pianeta

PianetaMilan : Prima Cesare, poi Paolo e ora Daniel: la famiglia #Maldini arriva a quota 1000 presenze in #SerieA - pino_nostro : RT @NeroAzzurro20: @pino_nostro pensa che io invece ho sentito elogiare per 90 minuti un “fantomatico” bel gioco del milan soprattutto da m… - NeroAzzurro20 : @pino_nostro pensa che io invece ho sentito elogiare per 90 minuti un “fantomatico” bel gioco del milan soprattutto… - alessandrocomp3 : @antonellosalsy @CAMARDELLAGio Quel Milan era veramente qualcosa di bellissimo , nella Juve mi sono sempre piaciuti… - 5maggio2002 : Vergogna @repubblica di proprietà famiglia @andagn non c'è traccia del fallo su Rabiot. Cronaca dell'ultrà milanis… -