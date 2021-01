Milan-Juventus | Szczesny suona la carica | “Ci vorrebbero morti | ma siamo molto più che vivi”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Labatte ila "San Siro".Uno a tre, è questo il risultato del big match tra, andato in scena ieri sera allo stadio "Giuseppe Meazza" dio. I bianconeri si impongono sui rossoneri e riaprono la corsa al vertice della classifica di Serie A. A decidere, la doppietta di Chiesa e la rete di McKennie. Inutile, dunque, il gol del momentaneo pareggio di Calabria nel finale di primo tempo. Il "Diavolo", in emergenza a causa delle numerose positività al Covid-19 riscontrare negli ultimi giorni, perde l'imbattibilità e la "Vecchia Signora" torna protagonista dopo mesi opachi.Chi, al termine della gara, ha esultato come di consueto anche sui propri social, sono i calciatori bianconeri. Tra questi, anche e soprattutto Wojciech- uno dei grandi ...

AntoVitiello : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella gi… - juventusfc : Buongiorno! ?? La GALLERY di #MilanJuve ?? - OptaPaolo : 1000 - Quella odierna di Daniel contro la Juventus è la partita numero 1000 della dinastia #Maldini con la maglia d… - FusaroEmilio : @Orli19831 Oggi il Milan è superiore dal punto di vista tattico, della motivazione e della fame. Siete piu squadra,… - scorza_matteo : RT @FallingMatuidi: “E con questo direi che possiamo concludere con Milan - Juventus. Parliamo di Inter?”. -

Ziliani torna sulla gara disputata ieri a San Siro e sulla decisione di Irrati di non ammonire per la seconda volta Bentancur per il fallo su Castillejo La Juve recrimina ma è il Milan ad aver perso, ...La grafica di Sky è stata quindi oggetto di polemica per giorni. Proprio su Twitter si è continuato a battibeccare su una grafica con un tre davanti sul logo che annunciava la partita. LEGGI ANCHE>>>B ...