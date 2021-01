Milan-Juventus, Szczesny: “Ci vorrebbero morti, ma siamo vivi” (FOTO) (Di giovedì 7 gennaio 2021) “A tante persone piacerebbe vederci morti ma siamo molto vivi. Milan 1-3 Juventus! Fino alla fine!”. Queste le parole scritte da Wojciech Szczesny dopo la vittoria della sua Juventus sul Milan nella gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il portiere bianconero ha suonato la carica dopo un inizio di stagione complicato. Al momento i campioni d’Italia sono al quarto posto, a sette punti dalla vetta Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wojciech Szczesny (@wojciech.Szczesny1) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) “A tante persone piacerebbe vedercimamolto1-3! Fino alla fine!”. Queste le parole scritte da Wojciechdopo la vittoria della suasulnella gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il portiere bianconero ha suonato la carica dopo un inizio di stagione complicato. Al momento i campioni d’Italia sono al quarto posto, a sette punti dalla vetta Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wojciech(@wojciech.1) SportFace.

