Milan-Juventus 1-3 | Calabria | “Deluso | ma voltiamo pagina” | Serie A News

AntoVitiello : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella gi… - juventusfc : Buongiorno! ?? La GALLERY di #MilanJuve ?? - OptaPaolo : 1000 - Quella odierna di Daniel contro la Juventus è la partita numero 1000 della dinastia #Maldini con la maglia d… - domysr93 : RT @CogliatiMatteo: @Sport_Mediaset No perché la #Juventus ha vinto nonostante il goal irregolare del #milan - stravittori : RT @BausciaCafe: Dopo ogni Juventus-Milan, ma proprio sempre, orde di milanisti inferociti a commentare l'arbitro. Dopo 24 ore di furia gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha commentato la vittoria della Juventus a San Siro e la lotta Scudetto: "Regola non scritta del calcio: mai dare la Juve fuori ...L'attaccante della Fiorentina Femminile, Tatiana Bonetti dopo la vittoria in rimonta sul Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana ha rivolto lo sguardo alla finale contro ...