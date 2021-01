Milan, incubo infortunati: out Calhanoglu, problemi alla caviglia. Torino a rischio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Hakan Calhanoglu ha accusato un fastidio alla caviglia destra, successivamente al big match di campionato tra Milan e Juventus. Oltre il danno della sconfitta, anche la beffa dell’infortunio di uno dei protagonisti del Diavolo amministrato da Stefano Pioli, in una stagione ricolma di assenze di un certo rilievo. Dopo Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers, Rebic, Krunic, anche Calhanoglu potrebbe dichiarare forfait in vista di Milan-Torino, incontro importante per le ambizioni Scudetto dei rossoneri. Il problema alla caviglia del trequartista turco verrà valutato attentamente dallo staff medico, ma il giocatore sembra lontano da un recupero lampo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Hakanha accusato un fastidiodestra, successivamente al big match di campionato trae Juventus. Oltre il danno della sconfitta, anche la beffa dell’infortunio di uno dei protagonisti del Diavolo amministrato da Stefano Pioli, in una stagione ricolma di assenze di un certo rilievo. Dopo Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers, Rebic, Krunic, anchepotrebbe dichiarare forfait in vista di, incontro importante per le ambizioni Scudetto dei rossoneri. Il problemadel trequartista turco verrà valutato attentamente dallo staff medico, ma il giocatore sembra lontano da un recupero lampo. SportFace.

sportface2016 : Il #Milan di #Pioli dovrà fare i conti con un altro infortunio: #Calhanoglu out, problema alla caviglia. Il turco r… - infoitsport : Tuttosport: 'Ma è Milan-Juventus? Senza pubblico in un anno da incubo' - Strokeman6 : @MarcelloChirico @juventusfc @acmilan Buongiorno Marcello, grande vittoria di carattere ieri. Ma il Milan credo abb… - Davide_Termine : @capuanogio Direi da incubo, d’altronde era difficilissimo e macroscopico l’errore nel non vedere fallo su Rabiot c… - Dodesantis : @juventibus De Ligt S.V come fai a fare un voto? Sta diventando l’incubo di tutti gli attaccanti blocca qualsiasi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan incubo Tuttosport: "Ma è Milan-Juventus? Senza pubblico in un anno da incubo" TUTTO mercato WEB Milan, incubo infortunati: out Calhanoglu, problemi alla caviglia. Torino a rischio

Hakan Calhanoglu ha accusato un fastidio alla caviglia destra, successivamente al big match di campionato tra Milan e Juventus. Oltre il danno della sconfitta, anche la beffa dell'infortunio di uno de ...

Dalla Spagna: ‘Rui Silva trova l’accordo col Betis. Era stato seguito da Milan, Inter e Lazio’

In estate si sa che uno degli obbiettivi principali della Lazio, su richiesta di Inzaghi, era quello di trovare un portiere di pari livello con Strakosha per assicurare un rendimento importante in una ...

Hakan Calhanoglu ha accusato un fastidio alla caviglia destra, successivamente al big match di campionato tra Milan e Juventus. Oltre il danno della sconfitta, anche la beffa dell'infortunio di uno de ...In estate si sa che uno degli obbiettivi principali della Lazio, su richiesta di Inzaghi, era quello di trovare un portiere di pari livello con Strakosha per assicurare un rendimento importante in una ...