Milan, Del Piero su Ibrahimovic: “È maturato con le esperienze fatte” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milan NEWS - Del Piero ha parlato di Ibrahimovic, attaccante del Milan e suo ex compagno alla Juve. Ecco tutte le sue dichiarazioni. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 gennaio 2021)NEWS - Delha parlato di, attaccante dele suo ex compagno alla Juve. Ecco tutte le sue dichiarazioni. Pianeta

OptaPaolo : 1000 - Quella odierna di Daniel contro la Juventus è la partita numero 1000 della dinastia #Maldini con la maglia d… - PietroMazzara : La forza del #Milan sta nel suo essere squadra anche dentro un’emergenza totale come quella che sta gestendo Pioli.… - OptaPaolo : 18% - Dall'inizio del 2013, il 18% delle sconfitte del Milan in Serie A sono arrivate contro la Juventus (14 su 77)… - lellacmilan : RT @The__Musti: Il fatto che non si parli di questo e del rosso non dato a Bentancur perché 'giustificato' dalle assenze del Milan non va b… - denaro_luca_90 : RT @NonSoloJuve: DEL PIERO: “L’inter già dall’anno scorso doveva vincere,eh. Ho vissuto sempre PER VINCERE,quindi per me il discorso PRESSI… -