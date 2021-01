Microsoft Edge Dev: novità versione 89.0.752.1 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Microsoft ha rilasciato oggi la prima build del 2021 per la variante Dev del browser Microsoft Edge: si tratta della versione 89.0.752.1. novità in questa versione Apple Siicon: la versione nativa del browser per i processori Mac ARM (ARM64) è ora disponibile nel canale Dev. Trovate maggiori informazioni alla seguente pagina. Taglia, copia e incolla: aggiunta un’opzione nella pagina “Taglia, copia e incolla” per disabilitare la copia intelligente dei link sulle pagine web. Ricerca nei PDF: sulla barra degli strumenti nel lettore PDF è stata aggiunta un’icona per effettuare ricerche all’interno del file. Alla funzionalità di confronto dei prezzi è stata aggiunta la possibilità di filtrare i risultati. Aggiunto il supporto per la verifica delle digitali dei PDF su ... Leggi su windowsinsiders (Di giovedì 7 gennaio 2021)ha rilasciato oggi la prima build del 2021 per la variante Dev del browser: si tratta della89.0.752.1.in questaApple Siicon: lanativa del browser per i processori Mac ARM (ARM64) è ora disponibile nel canale Dev. Trovate maggiori informazioni alla seguente pagina. Taglia, copia e incolla: aggiunta un’opzione nella pagina “Taglia, copia e incolla” per disabilitare la copia intelligente dei link sulle pagine web. Ricerca nei PDF: sulla barra degli strumenti nel lettore PDF è stata aggiunta un’icona per effettuare ricerche all’interno del file. Alla funzionalità di confronto dei prezzi è stata aggiunta la possibilità di filtrare i risultati. Aggiunto il supporto per la verifica delle digitali dei PDF su ...

