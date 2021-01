Michelle Obama: 'Trump mostruoso, sia bandito dai social per sempre' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Parole durissime ma del tutto legittime per uno chge da anni sparge odio e fake news: via Donald Trump per sempre da twitter e Facebook. Lo ha chiesto l'ex first lady Michelle Obama, all'indomani dell'... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) Parole durissime ma del tutto legittime per uno chge da anni sparge odio e fake news: via Donaldperda twitter e Facebook. Lo ha chiesto l'ex first lady, all'indomani dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Obama Michelle Obama: la Silicon Valley fermi Trump Punto Informatico Clinton, Bush e Obama parteciperanno all’inaugurazione di Biden

Gli ex presidente Clinton, Bush e Obama hanno annunciato che parteciperanno all’inaugurazione di Biden. Trump non ci sarà.

Gruppo Fiat: per Sergio Marchionne un riconoscimento di assoluto rilievo

Il famosissimo giornale Time ha stilato la classifica delle 100 persone più influenti del Mondo e tra queste figura l’amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne. Nella classifica “Time 100” ...

