Miami, morto noto ginecologo. 'Si sentì male 3 giorni dopo il vaccino Pfizer' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gregory Michael, 56 anni , OB-GYN al Mount Sinai Medical Center di Miami Beach , riporta Usa Today , è morto per un ictus emorragico apparentemente a causa della mancanza di piastrine. 'Si sentì male ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gregory Michael, 56 anni , OB-GYN al Mount Sinai Medical Center diBeach , riporta Usa Today , èper un ictus emorragico apparentemente a causa della mancanza di piastrine. 'Si...

GisncarloM : RT @PonytaEle: Dottore di Miami muore 3 settimane dopo 1 dose vaccino Pzifer. Pochi giorni dopo il vaccino non riusciva più a produrre pias… - vincenz94704898 : RT @PonytaEle: Dottore di Miami muore 3 settimane dopo 1 dose vaccino Pzifer. Pochi giorni dopo il vaccino non riusciva più a produrre pias… - mariocomella : RT @PonytaEle: Dottore di Miami muore 3 settimane dopo 1 dose vaccino Pzifer. Pochi giorni dopo il vaccino non riusciva più a produrre pias… - gordonzar : RT @PonytaEle: Dottore di Miami muore 3 settimane dopo 1 dose vaccino Pzifer. Pochi giorni dopo il vaccino non riusciva più a produrre pias… - Signorino978 : RT @PonytaEle: Dottore di Miami muore 3 settimane dopo 1 dose vaccino Pzifer. Pochi giorni dopo il vaccino non riusciva più a produrre pias… -

Ultime Notizie dalla rete : Miami morto Miami, morto noto ginecologo. "Si sentì male 3 giorni dopo il vaccino Pfizer" Affaritaliani.it Miami, morto un noto ginecologo. "Si sentì male 3 giorni dopo il Pfizer"

I medici legali di Miami indagano. Pfizer al momento non ritiene ci sia una connessione diretta con il vaccino ...

George Gerdes: morto a 72 anni l’attore di Bosch e Grey’s Anatomy

Il ruolo più recente di George Gerdes è stato quello di Dwight Eisenhower nel film di fantascienza del 2020 The 11th Green.

I medici legali di Miami indagano. Pfizer al momento non ritiene ci sia una connessione diretta con il vaccino ...Il ruolo più recente di George Gerdes è stato quello di Dwight Eisenhower nel film di fantascienza del 2020 The 11th Green.