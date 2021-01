Mezza Italia a rischio zona arancione da lunedì e la stretta nel nuovo Dpcm (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nove regioni possono finire in lockdown a partire dall'11 gennaio con l'ordinanza del ministero dopo la modifica dei parametri. Mentre il decreto ministeriale manterrà le restrizioni anche nel resto ... Leggi su today (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nove regioni possono finire in lockdown a partire dall'11 gennaio con l'ordinanza del ministero dopo la modifica dei parametri. Mentre il decreto ministeriale manterrà le restrizioni anche nel resto ...

carlaruocco1 : Tra il 23 e il 24 tutti in visita da #Verdini in carcere. #Renzi, #Salvini, Lotti, l'imprenditore Angelucci, Santan… - AngeloSantoro : I problemi tecnici possono capitare. Ma quando lasci mezza Italia senza internet, un’azienda grande come… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Coronavirus, la situazione è peggiorata Da lunedì mezza Italia torna arancione - GHERARDIMAURO1 : RT @Corriere: ?? Mezza Italia da lunedì potrebbe essere in fascia arancione e si discute del nuovo Dpcm - Corriere : ?? Mezza Italia da lunedì potrebbe essere in fascia arancione e si discute del nuovo Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Mezza Italia Mezza Italia a rischio zona arancione da lunedì e la stretta nel nuovo Dpcm Today.it Vaccino Covid: l’accelerata, ma resta il nodo delle Regioni. Un caso la fornitura Pfizer

La seconda tranche destinata all’Italia doveva arrivare ieri ... aeroporto di Pratica di Mare e il trasporto nei vari centri di somministrazione con i mezzi militari. Un meccanismo che avrà, ...

Noleggio auto 2021: lo Stato dà, le banche tolgono?

Le nuove norme sullo scoperto di Conto Corrente rischiano, in questo momento di crisi, di aggravare la posizione dei piccoli correntisti. Con ...

La seconda tranche destinata all’Italia doveva arrivare ieri ... aeroporto di Pratica di Mare e il trasporto nei vari centri di somministrazione con i mezzi militari. Un meccanismo che avrà, ...Le nuove norme sullo scoperto di Conto Corrente rischiano, in questo momento di crisi, di aggravare la posizione dei piccoli correntisti. Con ...