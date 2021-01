Mette Zaia al rogo, operaio convocato dai carabinieri: “Era solo una goliardata” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Zaia al rogo, la notte della Befana. E il video fa il giro del web. Accade in provincia di Treviso, protagonista un manovale “buontempone”. Prima ha bruciato una caricatura del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Poi ha postato la scena sui Social. L’autore del grottesco falò, un manovale di Vittorio Veneto, ha ricevuto una brutta sorpresa in queste ore. I carabinieri lo hanno infatti identificato e convocato in caserma. Il falò ripreso nel video, diffuso attraverso i social media, è stato acceso ieri sera alla vigilia dell’Epifania, peraltro nonostante i divieti anti-Covid, e sarebbe stato organizzato in un’area del Veneto Orientale, in provincia di Treviso. Nell’immagine, oltre al disegno del volto di Zaia, c’è una riproduzione di una confezione di un noto prodotto da forno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021)al, la notte della Befana. E il video fa il giro del web. Accade in provincia di Treviso, protagonista un manovale “buontempone”. Prima ha bruciato una caricatura del presidente della Regione Veneto, Luca. Poi ha postato la scena sui Social. L’autore del grottesco falò, un manovale di Vittorio Veneto, ha ricevuto una brutta sorpresa in queste ore. Ilo hanno infatti identificato ein caserma. Il falò ripreso nel video, diffuso attraverso i social media, è stato acceso ieri sera alla vigilia dell’Epifania, peraltro nonostante i divieti anti-Covid, e sarebbe stato organizzato in un’area del Veneto Orientale, in provincia di Treviso. Nell’immagine, oltre al disegno del volto di, c’è una riproduzione di una confezione di un noto prodotto da forno ...

