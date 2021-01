Meteo Italia verso il 22 gennaio: gran GELO a est, possibili sorprese (Di giovedì 7 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Gli effetti di quanto accaduto lungo la colonna atmosferica, ovvero il forte indebolimento del Vortice Polare, cominciano a riverberarsi a livello del suolo. I modelli matematici di previsione, seppur a singhiozzo, stanno fiutando una ridistribuzione barica imponente e potrebbero aprirsi nuovi scenari Meteo climatici fortemente invernali. L’elemento sul quale si deve necessariamente ragionare è il GELO, GELO che dovrebbe invadere l’Europa orientale e da lì minacciare concretamente le nostre regioni. Nel contempo l’Alta Pressione delle Azzorre dovrebbe riportarsi a ridosso dell’Europa occidentale, o proprio su di essa, innescando un temporaneo miglioramento anche sulle nostre regioni. Su quest’ultimo punto diciamo che sussistono le maggiori incognite, non tanto sul fatto che la ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Gli effetti di quanto accaduto lungo la colonna atmosferica, ovvero il forte indebolimento del Vortice Polare, cominciano a riverberarsi a livello del suolo. I modelli matematici di previsione, seppur a singhiozzo, stanno fiutando una ridistribuzione barica imponente e potrebbero aprirsi nuovi scenariclimatici fortemente invernali. L’elemento sul quale si deve necessariamente ragionare è ilche dovrebbe invadere l’Europa orientale e da lì minacciare concretamente le nostre regioni. Nel contempo l’Alta Pressione delle Azzorre dovrebbe riportarsi a ridosso dell’Europa occidentale, o proprio su di essa, innescando un temporaneo miglioramento anche sulle nostre regioni. Su quest’ultimo punto diciamo che sussistono le maggiori incognite, non tanto sul fatto che la ...

