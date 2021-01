Meteo del weekend 9-10 gennaio 2021: il tempo in Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Meteo del weekend 9-10 gennaio 2021: le previsioni del tempo in Italia. Dopo la perturbazione della Befana, ci aspettano altri giorni di maltempo, con nuove nevicate a quote basse. Pioverà al Centro-Sud, mentre è previsto un calo delle temperature. Responsabile di questa situazione Meteorologica è una corrente di aria artica proveniente dall’Europa nord-orientale che sta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 gennaio 2021)del9-10: le previsioni delin. Dopo la perturbazione della Befana, ci aspettano altri giorni di mal, con nuove nevicate a quote basse. Pioverà al Centro-Sud, mentre è previsto un calo delle temperature. Responsabile di questa situazionerologica è una corrente di aria artica proveniente dall’Europa nord-orientale che sta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DPCgov : ??? Temporali e venti di burrasca al sud domani, sabato #2gennaio #protezionecivile Leggi l'avviso meteo ??… - DPCgov : Lunedì #4gennaio ?? ????? Neve e pioggia al Nord-Ovest ???? #allertaGIALLA meteo-idro in sette regioni ?? Leggi l'avvis… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, #3gennaio, in dieci regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone… - ilmeteoit : iLMeteo e #SKY-Tg24, #Lorenzo #Tedici presenta le previsioni del tempo per i prossimi giorni - meteoeradar : #Neve anche lungo le #coste dell'alta #Toscana durante la giornata di ieri! ?? credit Bagni Perla del Tirreno.… -