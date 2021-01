Mesagne: madre di carabiniere morto per sventare una rapina compie 90 anni, l’omaggio dei militari Maria Addolorata Alfeo: il decesso del figlio 28enne Cosimo Miccoli nel 1987 in provincia di Napoli (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel pomeriggio del 6 gennaio 2021, il Comandante della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni (BR), il Comandante della Stazione Carabinieri di Mesagne (BR) e un sottufficiale addetto, hanno reso omaggio alla signora Alfeo Maria Addolorata in Miccoli, presentandosi presso la sua abitazione in Mesagne, con una torta di compleanno per festeggiare i suoi 90 anni. La signora è madre del carabiniere Cosimo Miccoli, Medaglia d’Oro al Valor Militare, deceduto il 29 gennaio 1987, all’età di 28 anni. All’epoca, il militare era in servizio al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Napoli e ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel pomeriggio del 6 gennaio 2021, il Comandante della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Norm(BR), il Comandante della Stazione Carabinieri di(BR) e un sottufficiale addetto, hanno reso omaggio alla signorain, presentandosi presso la sua abitazione in, con una torta di compleanno per festeggiare i suoi 90. La signora èdel, Medaglia d’Oro al Valor Militare, deceduto il 29 gennaio, all’età di 28. All’epoca, il militare era in servizio al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri die ...

