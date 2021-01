Mentana, gaffe in diretta: scambia uomo col lanciafiamme nel film Project-X per l'assalto al Congresso Usa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il film Project-X , italianizzato in 'Una festa che spacca', che ha tratto in inganno la regia e il direttore del Tg La7 è una commedia girata però in stile "falso documentario", che racconta le ... Leggi su blitzquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il-X , italianizzato in 'Una festa che spacca', che ha tratto in inganno la regia e il direttore del Tg La7 è una commedia girata però in stile "falso documentario", che racconta le ...

