Meloni: “Solo in Italia è pericoloso votare. Gli altri Paesi vanno alle urne. Basta con le barzellette” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giorgia Meloni va all’attacco. “Mentre ai vari esponenti del Pd e del M5S piace raccontare la storiella che in Italia non si può votare perché “sarebbe da irresponsabili” a causa della pandemia, nelle altre nazioni europee e non, le elezioni vengono programmate normalmente“. Così la leader di Fratelli d’Italia su Facebook commentando i ridicoli balletti sulla presunta crisi di governo. Che sembra non prevedere la via maestra delle urne. Il Portogallo – si legge nella grafica che accompagna il post – voterà il prossimo 24 gennaio, l’Olanda il 15-17 marzo, la Bulgaria il 28 marzo, la Germania il 26 settembre. Meloni: Solo da noi non si può votare per il covid… “Non è altro che una scusa per sfuggire al giudizio degli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giorgiava all’attacco. “Mentre ai vari esponenti del Pd e del M5S piace raccontare la storiella che innon si puòperché “sarebbe da irresponsabili” a causa della pandemia, nelle altre nazioni europee e non, le elezioni vengono programmate normalmente“. Così la leader di Fratelli d’su Facebook commentando i ridicoli btti sulla presunta crisi di governo. Che sembra non prevedere la via maestra delle. Il Portogallo – si legge nella grafica che accompagna il post – voterà il prossimo 24 gennaio, l’Olanda il 15-17 marzo, la Bulgaria il 28 marzo, la Germania il 26 settembre.da noi non si puòper il covid… “Non è altro che una scusa per sfuggire al giudizio degli ...

