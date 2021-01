Melissa Satta, lo sguardo ti fulmina, incantevole come mai vista prima – FOTO (Di venerdì 8 gennaio 2021) La showgirl e modella italiana pubblica un post, composto da tre scatti: i followers restano estasiati di fronte a tanta bellezza! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@MelissaSatta) Il trucco dell’influencer è il particolare della FOTO che colpisce maggiormente: il rossetto rosso non passa mai inosservato! Notiamo che L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 8 gennaio 2021) La showgirl e modella italiana pubblica un post, composto da tre scatti: i followers restano estasiati di fronte a tanta bellezza! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il trucco dell’influencer è il particolare dellache colpisce maggiormente: il rossetto rosso non passa mai inosservato! Notiamo che L'articolo proviene da YesLife.it.

celebs_of_world : #melissasatta MELISSA SATTA in Grazia Magazine, Italy May 2019 - Luca_zone : @8antonio8989 quindi Rai 1 ruba a Mediaset Alba Parietti e Melissa Satta contro la prima di c’è posta ?? - fabriziodomini5 : Melissa Satta solleva la T-shirt e svela gli addominali di marmo, semplicemente wow - infoitcultura : Melissa Satta furiosa: “Sono sconvolta. Di solito non faccio questi video ma sono obbligata” - infoitcultura : Sneakers inverno 2021, quelle nere e bianche di Melissa Satta -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Satta Melissa Satta da non credere: alza la maglietta e... fa il pieno di like Corriere dello Sport.it Riae batte le ex veline, è lei la regina sarda dei social

SASSARI. Riae è la regina dei social. Con 3,7 milioni di follower su Instagram e 3,2 su Facebook la suicide girl gallurese dal cognome (vero) irlandese - all’anagrafe è Ria E. Mac Carthy - guida la cl ...

Theo Hernandez, occhio! Fra Zoe Cristofoli e un ex calciatore del Milan c’è una ‘tenera amicizia’

Secondo 'Oggi', Zoe Cristofoli, fidanzata di Theo Hernandez, avrebbe stretto una 'tenera amicizia' con un ex calciatore del Milan ...

SASSARI. Riae è la regina dei social. Con 3,7 milioni di follower su Instagram e 3,2 su Facebook la suicide girl gallurese dal cognome (vero) irlandese - all’anagrafe è Ria E. Mac Carthy - guida la cl ...Secondo 'Oggi', Zoe Cristofoli, fidanzata di Theo Hernandez, avrebbe stretto una 'tenera amicizia' con un ex calciatore del Milan ...