Meghan Markle incinta del secondogenito? Il pancino sospetto mentre passeggia per Los Angeles (Di giovedì 7 gennaio 2021) Meghan Markle nuovamente incinta? Stando a quanto riporta il settimanale “Gente” con immagini esclusive i duchi di Sussex potrebbero essere in attesa di un secondogenito dopo l’ammissione del doloroso aborto avvenuto qualche mese fa. Il giornale mostra infatti il pancino sospetto di Meghan mentre passeggia con Harry. Fotografata con il cappotto aperto, la ex attrice mostra rotondità decisamente sospette. sospetto è anche l’uso del cappotto nonostante i 18 gradi di Los Angeles, così come i più attenti hanno anche notato che la fotografia di Natale di Harry e Meghan sarebbe stata ritoccata, probabilmente per non svelare troppo lo stato della duchessa, noltre, nelle ultime interviste via ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 7 gennaio 2021)nuovamente? Stando a quanto riporta il settimanale “Gente” con immagini esclusive i duchi di Sussex potrebbero essere in attesa di undopo l’ammissione del doloroso aborto avvenuto qualche mese fa. Il giornale mostra infatti ildicon Harry. Fotografata con il cappotto aperto, la ex attrice mostra rotondità decisamente sospette.è anche l’uso del cappotto nonostante i 18 gradi di Los, così come i più attenti hanno anche notato che la fotografia di Natale di Harry esarebbe stata ritoccata, probabilmente per non svelare troppo lo stato della duchessa, noltre, nelle ultime interviste via ...

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Harry e Meghan in dolce attesa? Guarda le dolci curve della Markle #meghanmarkle - seraifna : Meghan Markle in Suits è una vera dea - IOdonna : Meghan Markle vuole cambiare cognome. E farsi chiamare Meghan Windsor - FilippoCarmigna : Harry e Meghan in dolce attesa? Guarda le curve della Markle - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Harry e Meghan in dolce attesa? Guarda le dolci curve della Markle #meghanmarkle -