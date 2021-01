Matteo Bonomelli, morto in casa a 18 anni: era una promessa del calcio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Matteo Bonomelli, giovane promessa del calcio, è morto a soli 18 anni. Il ragazzo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in provincia di Milano. In base alle… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021), giovanedel, èa soli 18. Il ragazzo è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in provincia di Milano. In base alle… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

RedazioneLaNews : #Milano Lutto nel mondo del calcio milanese, trovato morto il calciatore 18enne Matteo Bonomelli - roronacci : #Milano, lutto nel mondo del calcio: trovato morto il giocatore 18enne Matteo Bonomelli - - CarnevaleCarne2 : Lutto nel mondo del calcio milanese, trovato morto il calciatore 18enne Matteo Bonomelli - BagueraDaniela : RT @BagueraDaniela: Avversario stimato di mio figlio. La pagherete cara... oh, se la pagherete!!! Bastardi maledetti. - BagueraDaniela : @valy_s Lassa sta... Sto bestemmiando in cinese per altro -