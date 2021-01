Masterchef Italia 10, Ed.2021/ Eliminato e diretta: Aquila, che personaggio! (Di giovedì 7 gennaio 2021) Masterchef Italia 10: concorrenti, diretta puntata 7 gennaio: concorrenti ed Eliminato. Ospiti gli chef Solaika Marrocco e Stella Shi. Aquila è un grande personaggio. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021)10: concorrenti,puntata 7 gennaio: concorrenti ed. Ospiti gli chef Solaika Marrocco e Stella Shi.è un grande personaggio.

Beniami85692140 : @Ilconservator Li mandiamo a Masterchef o a cuochi d Italia ? - VecchioAlfonso : IMHO il successo di #MasterChef Italia è dovuto principalmente alla sua normalità rispetto agli altri programmi (ov… - elilsabetta : Vivere tutta la settimana aspettando solo masterchef Italia, eccomi sono io - memebussi : In effetti.. #MasterChef #italia #soliti #sky #barbieri #locatelli - lifegate : Non è più giudice di MasterChef Italia, ma di certo non ha perso l'amore per la cucina! -