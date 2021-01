Martinez Quarta: “Possiamo migliorare. Io continuerò a lavorare per farmi trovare pronto” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha parlato al sito ufficiale del club viola dopo essere tornato titolare nella gara di ieri contro la Lazio all’Olimpico, persa dai viola per 2-1: “Era da un mese che non giocavo, sono contento e stavo lavorando per questo. Ho buone sensazioni vedendo la squadra, abbiamo fatto buone cose e lavorando Possiamo sicuramente migliorare”. Spera di essere confermato contro il Cagliari?“Decide Prandelli, io continuerò a lavorare per farmi trovare pronto”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il difensore della Fiorentina, Lucas, ha parlato al sito ufficiale del club viola dopo essere tornato titolare nella gara di ieri contro la Lazio all’Olimpico, persa dai viola per 2-1: “Era da un mese che non giocavo, sono contento e stavo lavorando per questo. Ho buone sensazioni vedendo la squadra, abbiamo fatto buone cose e lavorandosicuramente”. Spera di essere confermato contro il Cagliari?“Decide Prandelli, ioper”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

