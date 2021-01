Mark Zuckerberg comunica che Facebook blocca Trump a tempo indeterminato (Di giovedì 7 gennaio 2021) Facebook blocca Trump a tempo indeterminato e a comunicarlo è Mark Zuckerberg in persona proprio tramite il suo social. Il fondatore di Facebook comunica la decisione alla fine di un lungo post in cui spiega cosa ha portato a questo epilogo: «Crediamo che i rischi che comporta lasciare al presidente la possibilità di continuare ad utilizzare il nostro servizio siano semplicemente troppo grandi. Conseguentemente abbiamo deciso si estendere il blocco al suo account Facebook e al suo account Instagram per almeno a tempo indeterminato e per almeno due settimane finché il passaggio di potere pacifico non sarà completato». LEGGI ANCHE >>> Ex di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 gennaio 2021)e arlo èin persona proprio tramite il suo social. Il fondatore dila decisione alla fine di un lungo post in cui spiega cosa ha portato a questo epilogo: «Crediamo che i rischi che comporta lasciare al presidente la possibilità di continuare ad utilizzare il nostro servizio siano semplicemente troppo grandi. Conseguentemente abbiamo deciso si estendere il blocco al suo accounte al suo account Instagram per almeno ae per almeno due settimane finché il passaggio di potere pacifico non sarà completato». LEGGI ANCHE >>> Ex di ...

