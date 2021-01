Maria Pia Calzone, primo piano favoloso e didascalia che fa riflettere… FOTO (Di giovedì 7 gennaio 2021) Maria Pia Calzone, splendida nell’ultimo scatto di Instagram, regala un primo piano da urlo. Ma è la didascalia ad attirare l’attenzione dei followers Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@MariapiaCalzone) “La morale? È che il successo è solo l’arte di essere felici“: questa la didascalia che accompagna L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 7 gennaio 2021)Pia, splendida nell’ultimo scatto di Instagram, regala unda urlo. Ma è laad attirare l’attenzione dei followers Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daPia(@pia) “La morale? È che il successo è solo l’arte di essere felici“: questa lache accompagna L'articolo proviene da YesLife.it.

S_Maria_Pia : @EpicocoLM C’è un chiaro responsabile. - Maria__Pia_ : @lukevscharlie buona fortuna chicca ?? - Maria__Pia_ : andate a scrivere qualcosa sulla mia lavagna ???????? - 10261940 : RT @10261940: MARIA PIA AMMIRATI.Astro nascente in ITALY.RAI,cultura,cinema,letteratura.Un caso singolare di eclettismo senza confini.E' fa… - saranicot : Maria Pia va chiusa , si guarda h24 il grande fratello. Tipo ora li sta guardando dormire ... non sta bene per niente -