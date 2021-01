Mangayamma Yaramati | 73 anni e incinta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021)e suo marito- photo credits: webEra una vita chee suo marito 82enne aspettavo questo momento: diventare genitori. E ci sono riusciti, all’età di 73(lei) e 82(lui), finalmente sono mamma e papà di due gemelle. “Abbiamo fatto di tutto, provato molti dottori, ma non ci siamo mai riusciti. Questo è il giorno più bello della mia vita”. Si perchée il suo compagno di vita, oltre allla sofferenza di non poter essere genitori, hanno subito peril silenzioso trattamento che nel loro villaggio indiano si riserva a chi non ha figli.è in questo momento la donna più anziana al mondo ad aver dato alla luce dei figli. Tuttavia, il medico ...