Maltratta i genitori, 30enne allontanato dalla casa familiare (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno notificato ad un trentenne del posto la misura di Allontanamento dalla casa familiare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino. Il giovane avrebbe posto in essere nei confronti dei genitori, azioni di Maltrattamenti: la coppia si rivolgeva quindi ai Carabinieri che avviavano l'attività d'indagine. Grazie agli elementi di reità raccolti a carico del trentenne, la magistratura irpina, concordando con le tesi degli investigatori, emetteva il provvedimento cautelare con il quale gli veniva imposto di lasciare la casa familiare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno notificato ad un trentenne del posto la misura di Allontanamento dalla casa familiare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino.

