Maltempo, in Umbria un treno finisce contro una frana caduta sui binari (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un treno regionale della linea Falconara-Orte è finito contro una frana caduta sui binari a causa del Maltempo tra Terni e Giuncano, Spoleto, causando lo svio del locomotore di testa e di sei vetture. Settanta la persone a bordo, nessuna delle quali è rimasta ferita. Ad essere coinvolto dall'incidente il treno 4512 partito da Roma e diretto a Foligno. Sospesa la circolazione nel tratto interessato, che è a binario unico. I passeggeri sono stati trasferiti su una delle vetture rimaste sui binari per essere riportati nella stazione di Terni grazie al locomotore di coda. Sul posto anche personale del 118 e vigili del fuoco.

CorriereUmbria : Piante abbattute dal maltempo nel parcheggio Sant'Angelo #maltempo #perugia #vigilidelfuoco - ilmeteoit : Un treno passeggeri è deragliato a causa del maltempo in #Umbria - PaolaTacconi : RT @umbriajournal_: Maltempo in Valnerina, Coldiretti Umbria a fianco degli imprenditori - umbriajournal_ : Maltempo in Valnerina, Coldiretti Umbria a fianco degli imprenditori - Ansa_Umbria : Treno contro frana sui binari per il maltempo -