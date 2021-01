Lutto nello spettacolo | è morto Solange

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 7 gennaio 2021). All’anagrafe Paolo Bucinelli aveva presenziato a diverse trasmissioni televisive Rai e Mediaset in qualità di sensitivo. Aveva 68 anni.. All'anagrafe Paolo Bucinelli, era molto noto in Italia per avere presenziato in diverse trasmissioni televisive Rai e Mediaset in qualità di sensitivo. Classe 1952, ad aprile avrebbe compiuto 69 anni. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento a Collesalvetti. Da tempo gli amici non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Così, sono andati a trovarlo sperando di avere sue notizie. Quando hanno provato a telefonargli, hanno sentito il cellulare che squillava a vuoto all'interno dell'abitazione. Allertati prontamente i soccorsi, hanno fatto la tragica scoperta. Paolo Bucinelli era, si pensa ...