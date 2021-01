Lutto nel mondo dello spettacolo | è morto Solange | star degli anni ’80

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Una pessima notizia ha scosso il: èPaolo Bucinelli, in arte, noto personaggio televisivo e sensitivo. Bucinelli è stato trovatonella sua abitazione a Collesalvetti, in provincia di Livorno, Toscana. Il decesso sembra si avvenuto per cause naturali, sebbene non vi siano certezze in merito, come riportato dagli specialisti. Vigili del fuoco e carabinieri hanno tentato di soccorrere lo showman italiano, senza successo, probabilmente difatti a causa di un malore improvviso. L’appartamento conall’interno è apparso in ordine, senza segni di eventuali colluttazioni.aveva 69, al momento del decesso. SportFace.