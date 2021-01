Lutto in Portogallo, l’Alverca piange Alex Apolinario. L’attaccante brasiliano si è spento a 24 anni (Di giovedì 7 gennaio 2021) A soli 24 anni si è spento Alex Apolinário, giovane attaccante brasiliano dell’Alverca, società portoghese che vede l’ex portiere della Roma Artur Moraes nel ruolo General Manager. Il giocatore aveva avuto un infarto quattro giorni fa durante la partita contro l’Uniao Almeirim. I sanitari avevano rianimato due volte il ragazzo, poi trasportato d’urgenza all’ospedale Vila Franca de Xira, dove era stato messo in coma indotto. Il peggio sembrava superato, invece la situazione è rimasta grave e nel primo pomeriggio è stato comunicato il decesso. “FC Alverca Futebol SAD e FC Alverca. Con profondo rammarico comunichiamo, secondo le informazioni fornite dal personale medico dell’ospedale di Vila Franca de Xira, la morte cerebrale del nostro atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, questa ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) A soli 24si èApolinário, giovane attaccantedel, società portoghese che vede l’ex portiere della Roma Artur Moraes nel ruolo General Manager. Il giocatore aveva avuto un infarto quattro giorni fa durante la partita contro l’Uniao Almeirim. I sanitari avevano rianimato due volte il ragazzo, poi trasportato d’urgenza all’ospedale Vila Franca de Xira, dove era stato messo in coma indotto. Il peggio sembrava superato, invece la situazione è rimasta grave e nel primo pomeriggio è stato comunicato il decesso. “FC Alverca Futebol SAD e FC Alverca. Con profondo rammarico comunichiamo, secondo le informazioni fornite dal personale medico dell’ospedale di Vila Franca de Xira, la morte cerebrale del nostro atletaSandro dos Santos Apolinário, questa ...

