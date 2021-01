Lotteria Italia, primo premio da 5 milioni di euro a Pesaro. Ecco i biglietti vincenti (Di giovedì 7 gennaio 2021) . Non vanno in Lombardia i premi più ricchi della Lotteria Italia 2021, nonostante in regione siano stati venduti 763mila biglietti, il dato più alto dopo quello del Lazio (837mila). Scorrendo i dati degli ultimi dieci anni, riferisce Agipronews, la regione non era mai riuscita a fare il colpo grosso, ma nelle recenti edizioni si era già proposta più volte come città fortunata. Dal momento in cui viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale sul sito adm.gov.it, decorreranno i 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti ai fini del pagamento. Il primo premio da 5 milioni di euro è andato al biglietto E409084 venduto a Pesaro. Gli altri quattro premi di prima categoria (da 2 milioni, da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) . Non vanno in Lombardia i premi più ricchi della2021, nonostante in regione siano stati venduti 763mila, il dato più alto dopo quello del Lazio (837mila). Scorrendo i dati degli ultimi dieci anni, riferisce Agipronews, la regione non era mai riuscita a fare il colpo grosso, ma nelle recenti edizioni si era già proposta più volte come città fortunata. Dal momento in cui viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale sul sito adm.gov.it, decorreranno i 180 giorni per la presentazione deiai fini del pagamento. Ilda 5diè andato al biglietto E409084 venduto a. Gli altri quattro premi di prima categoria (da 2, da ...

