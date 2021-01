Lotteria Italia: ecco tutti i biglietti vincenti. Premi da 25mila euro a 5 milioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'ADM comunica le s erie e i numeri dei 130 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020 . Il biglietto vincente il primo Premio di 5 milioni di euro è stato venduto a Pesaro (PU). Da oggi decorrerà... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'ADM comunica le s erie e i numeri dei 130della2020 . Il biglietto vincente il primoo di 5diè stato venduto a Pesaro (PU). Da oggi decorrerà...

RaiUno : INIZIA ORA #ISolitiIgnoti - Speciale Lotteria Italia su #Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ??… - RaiUno : Stasera #6gennaio puntata da non perdere con I soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, in cui verrà estratto il p… - Agenzia_Ansa : #Lotteria Italia il premio da 5 milioni di euro è stato vinto a #Pesaro Secondo premio da 2 milioni nel Palermitan… - vco24news : Lotteria Italia: a Omegna un premio da 50mila euro - infoitinterno : Quest'anno niente 'botti': la Lotteria Italia porta due premi da 50mila euro -