Lotteria Italia, 500mila euro ad Altavilla Irpina (Av). Il primo premio finisce a Pesaro. In Campania vincite da 50mila a Portici, Casoria e Bisaccia (Di giovedì 7 gennaio 2021) C’è anche la Campania nei premi di prima categoria della Lotteria Italia. Ad Altavilla Irpina (AV) sono finiti i 500 mila euro del quarto premio (Serie D114310). Il biglietto vincente, quello del primo premio da 5 milioni di euro, finisce a Pesaro, nelle Marche, con la Serie E409084, come rende noto l’agenzia Agimeg. Il secondo premio da 2 milioni bacia invece Prizzi (PA) (Serie G162904), mentre il terzo da 1 milione Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma (Serie A066635). Ultimo dei cinque premio di prima categoria a Cavarzere (VE) con il biglietto da 250 mila euro (Serie A211417). Tra i premi di prima fascia, solamente Gallicano ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) C’è anche lanei premi di prima categoria della. Ad(AV) sono finiti i 500 miladel quarto(Serie D114310). Il biglietto vincente, quello delda 5 milioni di, nelle Marche, con la Serie E409084, come rende noto l’agenzia Agimeg. Il secondoda 2 milioni bacia invece Prizzi (PA) (Serie G162904), mentre il terzo da 1 milione Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma (Serie A066635). Ultimo dei cinquedi prima categoria a Cavarzere (VE) con il biglietto da 250 mila(Serie A211417). Tra i premi di prima fascia, solamente Gallicano ...

RaiUno : INIZIA ORA #ISolitiIgnoti - Speciale Lotteria Italia su #Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ??… - RaiUno : Stasera #6gennaio puntata da non perdere con I soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, in cui verrà estratto il p… - Agenzia_Ansa : #Lotteria Italia il premio da 5 milioni di euro è stato vinto a #Pesaro Secondo premio da 2 milioni nel Palermitan… - MatteoSelfinio : @fabiofabbretti Valentino Rossi ha vinto la Lotteria Italia - TV7Benevento : Lotteria Italia 2021, ecco tutti i biglietti vincenti... -