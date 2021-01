Lotteria Italia 2021 seconda categoria: elenco biglietti vincenti/ Festeggia il Lazio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lotteria Italia 2021, elenco biglietti vincenti seconda categoria: nel Lazio un bottino totale da 250.000 euro, con il Piemonte subito dietro a quota 200mila Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 7 gennaio 2021): nelun bottino totale da 250.000 euro, con il Piemonte subito dietro a quota 200mila

RaiUno : INIZIA ORA #ISolitiIgnoti - Speciale Lotteria Italia su #Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ??… - RaiUno : Stasera #6gennaio puntata da non perdere con I soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, in cui verrà estratto il p… - Agenzia_Ansa : #Lotteria Italia il premio da 5 milioni di euro è stato vinto a #Pesaro Secondo premio da 2 milioni nel Palermitan… - Cats_do_mew : RT @LullabytoLou: per la prima volta nella vita nella lotteria italia avevo la stessa serie del biglietto da 5 milioni. Sono la serie - BJLiguria : Lotteria Italia, 119 mila biglietti venduti in Liguria: calo del 34% - -