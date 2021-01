Lotteria Italia 2021, biglietto da 5 milioni di euro a Pesaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto E409084, venduto a Pesaro. Il secondo premio da 2 milioni di euro va, invece, al tagliando G 162904 venduto a Prizzi, in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il primo premio da 5didellava alE409084, venduto a. Il secondo premio da 2diva, invece, al tagliando G 162904 venduto a Prizzi, in ...

RaiUno : INIZIA ORA #ISolitiIgnoti - Speciale Lotteria Italia su #Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ??… - RaiUno : Stasera #6gennaio puntata da non perdere con I soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, in cui verrà estratto il p… - Agenzia_Ansa : #Lotteria Italia il premio da 5 milioni di euro è stato vinto a #Pesaro Secondo premio da 2 milioni nel Palermitan… - umbriajournal_ : Umbria quasi dimenticata dalla Lotteria Italia, vinti solo 25mila a Terni - zazoomblog : Lotteria Italia 2021: tutti i biglietti vincenti di seconda categoria l’elenco completo - #Lotteria #Italia #2021:… -