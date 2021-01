Lotteria Italia 2020 nella Capitale: 5 i biglietti vincenti da 50.000 euro ciascuno (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono ben 5 (su 25 biglietti fortunati) i premi di seconda categoria della Lotteria Italia 2020, da 50.000 euro ciascuno, vinti nella Capitale. Come riporta Agipronews, si tratta dei biglietti F 031174, L 488089, F 342799, M 228397, L 421708. E se la Capitale è stata protagonista dei premi di seconda categoria, tra quelli di prima categoria c’è anche un biglietto venduto a Gallicano nel Lazio. Si tratta del terzo premio da 1 milione di euro e questo è il numero del biglietto fortunato A066635. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono ben 5 (su 25fortunati) i premi di seconda categoria della, da 50.000, vinti. Come riporta Agipronews, si tratta deiF 031174, L 488089, F 342799, M 228397, L 421708. E se laè stata protagonista dei premi di seconda categoria, tra quelli di prima categoria c’è anche un biglietto venduto a Gallicano nel Lazio. Si tratta del terzo premio da 1 milione die questo è il numero del biglietto fortunato A066635. su Il Corriere della Città.

RaiUno : INIZIA ORA #ISolitiIgnoti - Speciale Lotteria Italia su #Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ??… - Agenzia_Ansa : #Lotteria Italia il premio da 5 milioni di euro è stato vinto a #Pesaro Secondo premio da 2 milioni nel Palermitan… - CorriereCitta : #Ascoltitv mercoledì 6 gennaio 2021: Affari Tuoi-Speciale Lotteria Italia, Fratelli Caputo, Now you see Me, dati Au… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #LotteriaItalia 2021 avara con la Puglia: il biglietto che vince 5 milioni di euro venduto a… - RadioCL1 : Lotteria Italia, due biglietti da 25 mila euro in Sicilia, uno a Caltanissetta -