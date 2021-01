Lotteria Italia, 18 biglietti vincenti in Campania: ecco dove (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiL’Epifania tutte le feste porta via, ma c’è chi anche dopo il 6 gennaio continua a festeggiare. Durante la serata di ieri, in diretta su Rai 1 nel programma condotto da Amadeus “I soliti ignoti”, si è svolto il consueto appuntamento con l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. Tre categorie di premi per questa estrazione della Lotteria Italia 2020-2021, diciotto dei quali vinti in Campania. La vincita più alta in Regione si è registrata nell’avellinese, ad Altavilla Irpina precisamente, dove la dea bendata ha portato nelle tasche del fortunato/a 500mila euro. ecco tutti i premi della Lotteria Italia: I premi di prima categoria della Lotteria Italia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiL’Epifania tutte le feste porta via, ma c’è chi anche dopo il 6 gennaio continua a festeggiare. Durante la serata di ieri, in diretta su Rai 1 nel programma condotto da Amadeus “I soliti ignoti”, si è svolto il consueto appuntamento con l’estrazione deidella. Tre categorie di premi per questa estrazione della2020-2021, diciotto dei quali vinti in. La vincita più alta in Regione si è registrata nell’avellinese, ad Altavilla Irpina precisamente,la dea bendata ha portato nelle tasche del fortunato/a 500mila euro.tutti i premi della: I premi di prima categoria della...

RaiUno : INIZIA ORA #ISolitiIgnoti - Speciale Lotteria Italia su #Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ??… - RaiUno : Stasera #6gennaio puntata da non perdere con I soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, in cui verrà estratto il p… - Agenzia_Ansa : #Lotteria Italia il premio da 5 milioni di euro è stato vinto a #Pesaro Secondo premio da 2 milioni nel Palermitan… - irpiniatimes1 : Lotteria Italia, la dea bendata bacia Altavilla Irpina - PicenoTime : Lotteria Italia, 5 milioni di euro a Pesaro. Marche prima regione nella classifica delle vincite… -