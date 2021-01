L’orda di QAnon al Congresso | conseguenze legali

Leggi su bufale

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Avevamo già parlato delledi azioni come quella deldial. E di come il meccanismo sia lo stesso collaudato da Zapp Brannigan, il personaggio di Futurama: pochi capipopolo che incitano il più becero “armiamoci e partite” al riparo dietro una tastiera e orde di complottisti che si rovinano per sempre la vita. E qui non c’è affatto da scherzarci sopra: il VicePresidente uscente Mike Pence, ormai in rotta totale col Presidente Uscente Trump ha dichiarato che tutti coloro che hanno partecipato al linciaggio di massa saranno incriminati col massimo delle imputazioni possibili. E tra insurrezione armata, vandalismo e lesioni parliamo di reclusioni a doppia cifra. Nonostante i tempi di risposta abbastanza lenti da consentire le loro azioni infatti gli inquirenti ...