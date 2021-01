Long-Covid: chi è a rischio? Perché ci sono guariti che in realtà non guariscono (Di giovedì 7 gennaio 2021) La stanchezza è il sintomo post-Covid più diffuso e non sembra essere correlato alla gravità della malattia. I fattori di rischio delle conseguenze a lungo termine sembrano essere età, essere donna e alto indice di massa corporeo Leggi su corriere (Di giovedì 7 gennaio 2021) La stanchezza è il sintomo post-più diffuso e non sembra essere correlato alla gravità della malattia. I fattori didelle conseguenze a lungo termine sembrano essere età, essere donna e alto indice di massa corporeo

