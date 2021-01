Lombardia: Sala, 'paradosso in Regione, Gallera sfiduciato ma ancora al suo posto' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista a 'Leggo'. "Nell'emergenza, poi, ci si sarebbe aspettato dalla giunta segnali di cambiamento. A partire dagli ospedali che in ... Leggi su cataniaoggi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe, in un'intervista a 'Leggo'. "Nell'emergenza, poi, ci si sarebbe aspettato dalla giunta segnali di cambiamento. A partire dagli ospedali che in ...

prc_lombardia : RT @PRC_Milano: Mentre nelle stanze dei bottoni si consuma il siluramento di #Gallera, capro espiatorio per nascondere il fallimento della… - franco_sala : RT @dariodivico: L’ipotesi di Letizia Moratti favorita al posto di Gallera in Regione Lombardia - BrignoliLucio : finalmente finalmente finalmente (liberatorio) in Regione Lombardia si torna a fare Politica: la Milano tanto decan… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il sindaco di #Milano, Giuseppe #Sala, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Emilia De Biasi, esponente del #Pd, ex… - strello65 : RT @pieroomega2: ++A TESTA ALTA++ #Roma Milano @virginiaraggi Sala Mai un paragone fu più impietoso per il PD e la Lombardia. La VERITÀ fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Sala Lombardia: Sala, 'paradosso in Regione, Gallera sfiduciato ma ancora al suo posto' LiberoQuotidiano.it Rimpasto al Pirellone con l'ok del Carroccio. Moratti vice di Fontana

Il leader della Lega Matteo Salvini arriva nel tardo pomeriggio a Palazzo Lombardia, sede della Regione, per un incontro istituzionale ma al rimpasto della giunta Fontana ha dedicato gran parte dell'E ...

Lombardia: Sala, 'paradosso in Regione, Gallera sfiduciato ma ancora al suo posto'

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - 'L’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera ha perso in autorevolezza da tempo. E questo non è un bene per lui ...

Il leader della Lega Matteo Salvini arriva nel tardo pomeriggio a Palazzo Lombardia, sede della Regione, per un incontro istituzionale ma al rimpasto della giunta Fontana ha dedicato gran parte dell'E ...Milano, 7 gen. (Adnkronos) - 'L’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera ha perso in autorevolezza da tempo. E questo non è un bene per lui ...