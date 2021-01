Lombardia | Majorino | ‘Moratti? Credo ci voglia ben altro’

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) – “Leggo paginate su Letizia Moratti e la sua disponibilità a gestire la sanità lombarda, quasi fosse un favore che fa. Massimo rispetto personale ma mi auguro, da lombardo, che non si comporti come a Milano.” E’ quanto afferma l’europarlamentare Pd Pierfrancesco, ex assessore a Milano, a proposito delle novità in arrivo per la giunta della. “Ricordo che la sua esperienza politica disastrosa si è conclusa con una condanna per le cosiddette consulenze d’oro e un buco di Bilancio abnorme lasciato in eredità. E che la sua sindacatura è stata segnata da scandali e scandaletti. Sinceramente – aggiunge –ciben altro, anche perché la situazione della sanità lombarda è davvero drammatica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.