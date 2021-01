**Lombardia: Gallera, 'Moratti ottima persona, se lei prescelta andrà benissimo'** (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) - "Ognuno è chiamato a fare il proprio lavoro finché ci sono le condizioni. Conosco Letizia Moratti, è un'ottima persona e se sarà lei la scelta andrà benissimo". Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ai microfoni di Striscia la Notizia, intercettato da Valerio Staffelli. All'assessore, al centro di un rimpasto in giunta fortemente voluto dalla Lega per rilanciare l'operato politico della Regione, è stato consegnato un tapiro d'oro, per la bufera mediatica scatenata dalle parole sulle ferie dei medici. "Abbiamo solo tutelato i nostri medici, avevano bisogno anche loro di stare due giorni con i propri cari. Giorni che non avrebbero cambiato nulla nel nostro piano organizzativo: ora li stiamo vaccinando tutti, siamo a oltre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) - "Ognuno è chiamato a fare il proprio lavoro finché ci sono le condizioni. Conosco Letizia, è un'e se sarà lei la scelta". Lo ha detto Giulio, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ai microfoni di Striscia la Notizia, intercettato da Valerio Staffelli. All'assessore, al centro di un rimpasto in giunta fortemente voluto dalla Lega per rilanciare l'operato politico della Regione, è stato consegnato un tapiro d'oro, per la bufera mediatica scatenata dalle parole sulle ferie dei medici. "Abbiamo solo tutelato i nostri medici, avevano bisogno anche loro di stare due giorni con i propri cari. Giorni che non avrebbero cambiato nulla nel nostro piano organizzativo: ora li stiamo vaccinando tutti, siamo a oltre ...

