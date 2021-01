Lombardia, avanti con la Dad fino al 24 gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all'attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo, Regione Lombardia ha assunto l'orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%". Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. La decisione verra' formalizzata con un'ordinanza e restera' in vigore fino al 24 gennaio. (Mas/ Dire) 19:19 07-01-21 NNNN Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all'attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo, Regioneha assunto l'orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%". Lo comunica in una nota la Regione. La decisione verra' formalizzata con un'ordinanza e restera' in vigoreal 24. (Mas/ Dire) 19:19 07-01-21 NNNN Segui su affaritaliani.it

