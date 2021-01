Lo sciamano Jack Angeli è un attore di origini italiane pagato da Biden: bufala dimostrabile (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il famoso sciamano Jack Angeli non è altro che un attore di origini italiane pagato da Biden, in modo da far casino e mettere in cattiva luce Trump. Questa la teoria del giorno portata avanti dai sostenitori dell’ex Presidente degli Stati Uniti, che stanno facendo di tutto per smentire le voci riguardanti il coinvolgimento del mondo QAnon in merito ai disordini registrati ieri a Washington. Una questione che potrebbe essere facilmente dimostrabile, dopo che nella serata di domenica erano trapelate voci sull’appartenenza dell’uomo ai Black Lives Matter. La smentita su Jack Angeli sciamano ed attore di origini italiane ... Leggi su bufale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il famosonon è altro che undida, in modo da far casino e mettere in cattiva luce Trump. Questa la teoria del giorno portata avanti dai sostenitori dell’ex Presidente degli Stati Uniti, che stanno facendo di tutto per smentire le voci riguardanti il coinvolgimento del mondo QAnon in merito ai disordini registrati ieri a Washington. Una questione che potrebbe essere facilmente, dopo che nella serata di domenica erano trapelate voci sull’appartenenza dell’uomo ai Black Lives Matter. La smentita sueddi...

