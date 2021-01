Lo sbando totale della Capitol Police (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’interregno, dalle elezioni di novembre all’insediamento del nuovo presidente il 20 gennaio, da sempre è destinato a essere il Capitolo più imprevedibile e infiammatorio. La menzogna «militarizzata» da Trump per attivare la base ha prodotto la dissonanza cognitiva di cui molti avevano già avvertito e portato il paese all’inevitabile, annunciatissimo epilogo della parabola trumpista. Trump è tutto fuori che clandestino nella sua rappresentazione politica che si nutre di disquisizioni, farneticanti comizi, proclami in maiuscolo su twitter (almeno fino al blocco … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’interregno, dalle elezioni di novembre all’insediamento del nuovo presidente il 20 gennaio, da sempre è destinato a essere ilo più imprevedibile e infiammatorio. La menzogna «militarizzata» da Trump per attivare la base ha prodotto la dissonanza cognitiva di cui molti avevano già avvertito e portato il paese all’inevitabile, annunciatissimo epilogoparabola trumpista. Trump è tutto fuori che clandestino nella sua rappresentazione politica che si nutre di disquisizioni, farneticanti comizi, proclami in maiuscolo su twitter (almeno fino al blocco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

L’interregno, dalle elezioni di novembre all’insediamento del nuovo presidente il 20 gennaio, da sempre è destinato a essere il capitolo più imprevedibile e infiammatorio. La menzogna «militarizzata» ...

