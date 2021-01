LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Anton in DIRETTA: ottima Federica Brignone, Bassino tra le dieci, lontana Goggia (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA della prima Prova cronometrata da St.Anton. Grazie per averci seguito ed appuntamento a domani. 13.02: E’ scesa anche l’ultima delle azzurre. Roberta Melesi ha accusato oltre tre secondi (+3.02) dalla coppia Tippler-Gut Behrami 12.42: C’è stato l’inserimento dell’austriaca Christina Ager al nono posto a pari merito con Marta Bassino. 12.30: Sono scese le prime trenta. Una coppia al comando, quella composta dalla svizzera Gut-Behrami e dall’austriaca Tippler. Quarto posto per Federica Brignone (+0.46), nona Marta Bassino (+0.98). Fuori dalle quindici le altre azzurre: Laura Pirovano (+1.30), Sofia Goggia ed Elena Curtoni (+1.40) e Nadia Delago ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questadella primacronometrata da St.. Grazie per averci seguito ed appuntamento a domani. 13.02: E’ scesa anche l’ultima delle azzurre. Roberta Melesi ha accusato oltre tre secondi (+3.02) dalla coppia Tippler-Gut Behrami 12.42: C’è stato l’inserimento dell’austriaca Christina Ager al nono posto a pari merito con Marta. 12.30: Sono scese le prime trenta. Una coppia al comando, quella composta dalla svizzera Gut-Behrami e dall’austriaca Tippler. Quarto posto per(+0.46), nona Marta(+0.98). Fuori dalle quindici le altre azzurre: Laura Pirovano (+1.30), Sofiaed Elena Curtoni (+1.40) e Nadia Delago ...

