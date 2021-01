LIVE Italia-Lettonia, Qualificazioni Europei pallamano in DIRETTA: azzurri devastanti! 28-17 alla Lettonia, il sogno continua! (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 FINISCE QUI! L’Italia supera 28-17 la Lettonia e si porta in testa alla classifica insieme a Norvegia e Bielorussia. Domenica 10 la sfida di ritorno, gli azzurri sognano gli Europei! Grazie per aver seguito la sfida con la DIRETTA LIVE di OA Sport, da noi l’augurio di una buona serata. 60? Anche allan Pereira scrive il suo nome a referto! 60? Niccolò…. D’Antino! Sotto le gambe del portiere, 27-17! 59? Murato il tiro di Lielais, Bortoli non ne approfitta. 58? Esce Kristopans. Partita sottotono per il fuoriclasse lettone. 57? Ha provato il pallonetto Parisini, palla alta. 55? Un missile di Klavins segna il 26-17. 54? BORTOLIIIII! Sesto gol ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 FINISCE QUI! L’supera 28-17 lae si porta in testaclassifica insieme a Norvegia e Bielorussia. Domenica 10 la sfida di ritorno, glisognano gli! Grazie per aver seguito la sfida con ladi OA Sport, da noi l’augurio di una buona serata. 60? Anchen Pereira scrive il suo nome a referto! 60? Niccolò…. D’Antino! Sotto le gambe del portiere, 27-17! 59? Murato il tiro di Lielais, Bortoli non ne approfitta. 58? Esce Kristopans. Partita sottotono per il fuoriclasse lettone. 57? Ha provato il pallonetto Parisini, palta. 55? Un missile di Klavins segna il 26-17. 54? BORTOLIIIII! Sesto gol ...

